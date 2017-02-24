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12:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Глыбы льда упали на козырек студии загара в центре Воронеже

Вывеска рухнула на тротуар.

Глыбы льда в очередной раз съехали с крыши здания в центре Воронежа в четверг, 23 февраля. В этот раз наледь рухнула на козырек студии загара на улице Пушкинская, 42, после чего вывеска упала на тротуар. Фотографии с места ЧП опубликовали в городской группе в соцести.

По предварительным данным, никто не пострадал. Горожане всерьез обеспокоены участившимися случаями падения наледи с крыш на людей, машины и тротуары — в комментариях под постом с рухнувшим на студию загара льдом пользователи соцсети задавались вопросом, что должно произойти, чтобы коммунальщики очистили кровли городских домов от наледи.

Только в период с 20 по 22 февраля в Воронеже от падений глыб льда пострадали минимум семь человек. Прокуратура Воронежа по поручению облпрокуратуры уже начала проверку по факту падения глыб льда на горожан в среду, 22 февраля. Надзорный орган разберется в ситуациях с обрушением наледи на 78-летнюю пенсионерку на улице Фридриха Энгельса, а также на 24-летнего парня и 54-летнюю женщину на 9 Января.

Кроме того, губернатор Алексей Гордеев трижды за зиму-2016/17 раскритиковал работу коммунальщиков и указал на неработающую в Воронеже систему ЖКХ. Мэр Александр Гусев оценивать работу коммунальных служб не стал, но анонсировал кадровые изменения в городском управленииЧто входит в обязанности возглавляемого Игорем Черенковым управления ЖКХ, возможно ли повлиять на работу управляющих компаний и на что жалуются воронежцы, — в обзоре РИА «Воронеж».

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