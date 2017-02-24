В Тольятти обнаружили тело мужчины с ножевым ранением
В четверг 23 февраля, в седьмом часу вечера на ул. Юбилейная, по предварительным данным был обнаружено тело мужчины в возрасте около 38 лет.
В четверг 23 февраля, в седьмом часу вечера на ул. Юбилейная, по предварительным данным был обнаружено тело мужчины в возрасте около 38 лет.
Предположительно, он был ранен ножом. Причины гибели человека установят соответствующие специалисты. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.