Полеты боевой авиации на аэродроме под Бобруйском прекращены

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Полеты боевой авиации на военном аэродроме возле Бобруйска временно прекращены, сообщило издание «Коммерческий курьер».

Инцидент на аэродроме произошел накануне днем: во время взлета загорелся двигатель истребителя МиГ-29 ВВС Беларуси. Пилот боевой машины вынужден был катапультироваться.

Как сообщает издание, в настоящее время все полеты боевой авиации на аэродроме прекращены.

По данным издания, на аэродроме также усилены меры безопасности — выставлены дополнительные посты охраны.

Как ранее сообщили в Министерстве обороны Беларуси, в результате ЧП никто не пострадал, самолет не покинул пределов взлетно-посадочной полосы. Известно, что с летчиком все в порядке — он при приземлении получил травму ноги.

В Минобороны пока не раскрывают подробностей инцидента, поскольку по факту нештатной ситуации с МиГ-29 в настоящее время проводится проверка.