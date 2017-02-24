Полеты боевой авиации на аэродроме под Бобруйском прекращены
В Минобороны пока не раскрывают подробностей инцидента, поскольку по факту нештатной ситуации с МиГ-29 в настоящее время проводится проверка.
В Минобороны пока не раскрывают подробностей инцидента, поскольку по факту нештатной ситуации с МиГ-29 в настоящее время проводится проверка.
МИНСК, 24 фев — Sputnik. Полеты боевой авиации на военном аэродроме возле Бобруйска временно прекращены, сообщило издание «Коммерческий курьер».
Инцидент на аэродроме произошел накануне днем: во время взлета загорелся двигатель истребителя МиГ-29 ВВС Беларуси. Пилот боевой машины вынужден был катапультироваться.
Как сообщает издание, в настоящее время все полеты боевой авиации на аэродроме прекращены.
По данным издания, на аэродроме также усилены меры безопасности — выставлены дополнительные посты охраны.
Как ранее сообщили в Министерстве обороны Беларуси, в результате ЧП никто не пострадал, самолет не покинул пределов
В Минобороны пока не раскрывают подробностей инцидента, поскольку по факту нештатной ситуации с МиГ-29 в настоящее время проводится проверка.