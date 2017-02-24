ВАЗ сбил двух пешеходов в Мозыре

Инцидент произошел накануне вечером — около 20:30 на бульваре Юности районного центра.

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Два человека пострадали в результате ДТП в Мозыре — людей на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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«Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, совершил наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что пострадавшие получили в результате ДТП травмы и были доставлены прибывшей на место аварии скорой в Мозырскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.