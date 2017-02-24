Телефонный аферист обманул жительницу Иркутска на 40 тысяч рублей

Телефонный мошенник обманул 47-летнюю женщину из Иркутска на 40 тысяч рублей. Злоумышленник представился другом женщины и попросил денег для освобождения его от ответственности за нарушение правил дорожного движения. Полицейские выясняют обстоятельства совершения преступления. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД Приангарья.

Установлено, что 23 февраля 47-летней женщине поступил телефонный звонок от мужчины, который представился ее знакомым из Санкт-Петербурга.

«Звонивший пояснил, что в районе Тайшета его остановили сотрудники ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и что для освобождения его от ответственности необходимо заплатить 40 тысяч рублей. Заявительница поверила лже-другу и перевела денежные средства на номера сотовых телефонов, которые он продиктовал», — отметили в ведомстве.

Полицейские призывают граждан к бдительности. Проверяйте поступающую к вам по телефону или через интернет информацию. Один контрольный звонок другу или родственнику поможет сохранить ваши сбережения.