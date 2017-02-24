Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
8 способов поклеить обои иначе
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Избегающая людей женщина с рождения пахнет рыбой
Девушку уволили с работы за чрезмерную красоту
"Игорь, почему ты пришёл?": Гузеева больше не живет с мужем
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
16Скончался Виталий Чуркин
11:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Автоледи погибла в тройном ДТП

Под Южноуральском столкнулись 3 иномарки — погибла женщина.

В Челябинской области 23 февраля произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Трагический инцидент случился на 69 километре трассы Челябинск-Троицк, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Около трех часов дня 34-летняя автоледи за рулем «Ниссана» выехала на встречную полосу, чтобы совершить обгон. В результате маневра она врезалась во встречную машину «Киа Сид», которой управлял 35-летний водитель, а после чего задела автомобиль «Киа Спортейдж».

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы три человека. Женщина водитель «Ниссана» погибла на месте. Сотрудники госавтоинспекции Южноуральска устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Активисты в США обвинили Обаму и Сороса в перевороте на Украине
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
В Минске заявили о принятых решениях по российскому газу
Первый после аварии грузовик «Прогресс» причалил к МКС
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Сеул призвал внести КНДР в список террористических государств
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту пять километров
Спорт
В пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Своих соперников узнают российские клубы «Ростов» и «Краснодар», которые могут встретиться между собой
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы «Благородные рыцари перевелись…», «мужчины сейчас все инфантильные…», «маменькины сыночки кругом» – слышим мы со всех сторон, а иногда и повторяем эти слова сами. И, конечно, собственных сыновей мы стараемся воспитать настоящими мужчинами. Только вот в понятие «настоящий» каждая мать вкладывает что-то свое.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь