Автоледи погибла в тройном ДТП

В Челябинской области 23 февраля произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Трагический инцидент случился на 69 километре трассы Челябинск-Троицк, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Около трех часов дня 34-летняя автоледи за рулем «Ниссана» выехала на встречную полосу, чтобы совершить обгон. В результате маневра она врезалась во встречную машину «Киа Сид», которой управлял 35-летний водитель, а после чего задела автомобиль «Киа Спортейдж».

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы три человека. Женщина водитель «Ниссана» погибла на месте. Сотрудники госавтоинспекции Южноуральска устанавливают все обстоятельства произошедшего.