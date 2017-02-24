Более 40 омичей задержали 23 февраля за распитие спиртных напитков на улице

Более 40 омичей задержали за распитие спиртных напитков в общественных местах, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве отмечают, что за прошедшие сутки было пресечено 709 административных правонарушений, в том числе 43 омича 23 февраля задержали за появление в общественных местах в нетрезвом виде и за распитие спиртных напитков на улице.

Кроме этого, в регионе произошла 41 авария, в которой один человек пострадал. За нарушение ПДД инспекторы ДПС составили 536 административных материала за нарушение, 14 водителей управляли автомобилем в нетрезвом виде.