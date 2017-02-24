В Нижнем Новгороде у пенсионерки нашли 82 боевых патрона
В Нижнем Новгороде в ходе профилактической операции «Арсенал» у 75-летней пенсионерки нашли 82 боевых патрона калибров 5,6 мм, 7,62 мм и 9 мм. Об этом сообщает
В Нижнем Новгороде в ходе профилактической операции «Арсенал» у 75-летней пенсионерки нашли 82 боевых патрона калибров 5,6 мм, 7,62 мм и 9 мм. Об этом сообщает
Женщина сказала, что патроны остались у нее после смерти гражданского мужа. На данный момент изъятые боеприпасы проходят баллистическую экспертизу.
Исполняющий обязанности начальника Центра