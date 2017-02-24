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12:54 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде у пенсионерки нашли 82 боевых патрона

В Нижнем Новгороде в ходе профилактической операции «Арсенал» у 75-летней пенсионерки нашли 82 боевых патрона калибров 5,6 мм, 7,62 мм и 9 мм. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Женщина сказала, что патроны остались у нее после смерти гражданского мужа. На данный момент изъятые боеприпасы проходят баллистическую экспертизу.

Исполняющий обязанности начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подполковник полиции Иван Буреев подчеркнул, что имеющиеся в незаконном обороте боеприпасы представляют собой «личную и общественную опасность».

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