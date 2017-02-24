В Нижнем Новгороде у пенсионерки нашли 82 боевых патрона

Женщина сказала, что патроны остались у нее после смерти гражданского мужа. На данный момент изъятые боеприпасы проходят баллистическую экспертизу.

Исполняющий обязанности начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подполковник полиции Иван Буреев подчеркнул, что имеющиеся в незаконном обороте боеприпасы представляют собой «личную и общественную опасность».