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10:18 (мск), источник: Newtimes.kz

Директора школы насмерть сбили в Уральске

Директор школы № 33 в Уральске Ахмади Аргинбаев после ДТП был доставлен в областную клиническую больницу, передает «Мой город».

Источник: Newtimes.kz

Как стало известно, ДТП произошло 8 февраля, возле остановки «Пугачева». 19 февраля мужчина скончался от полученных травм.

По словам завуча школы № 33 Эльмиры Мухамбетовой, Ахмади Аргинбаев проработал там почти 25 лет.

«Это был очень образованный и интеллигентный человек. 85% коллектива работают с ним более 20-ти лет, это говорит о том, что он сплотил самый дружный коллектив», — рассказала завуч.

Как рассказали в управлении областного здравоохранения, 8 февраля мужчина поступил в областную клиническую больницу с переломом основания черепа, он находился в коме.

«Он умер, не приходя в сознание», — уточнили в управлении областного здравоохранения.

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