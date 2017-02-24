Жительница Тольятти при падении на гололеде получила перелом бедра
В четверг, 23 февраля, в седьмом часу вечера на одной из улиц Центрального района при падении на гололеде повредила бедро женщина в возрасте около 68 лет.
В четверг, 23 февраля, в седьмом часу вечера на одной из улиц Центрального района при падении на гололеде повредила бедро женщина в возрасте около 68 лет.
Для пострадавшей была вызвана «скорая». Прибывшие врачи городской службы «03» оказали пострадавшей помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение с подозрением на перелом бедра, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.