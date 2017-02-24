В киевской школе произошло задымление
В киевской гимназии задымление, учеников младших классов попросили забрать домой.
В киевской гимназии задымление, учеников младших классов попросили забрать домой.
В помещении Предславинской гимназии № 56 в центре Киева произошло задымление,
По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки. Родители, которые привели детей в школу, отметили едкий запах жженого пластика. Во дворе стоят две пожарные машины и скорая помощь. О пострадавших не сообщается.