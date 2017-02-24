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11:22 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии родители ищут сына, ушедшего из дома

Вчера, 23 февраля, в группе «Подслушано Белорецк» опубликовано тревожное сообщение о поисках молодого человека по имени Павел.

«Пропал парень!!! 16 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Был одет: черная спортивная шапка, болоньевые зимние штаны, спортивные кроссовки, темно-синяя куртка. Большая просьба тех, кто его где-либо видел, позвонить по номерам: 8−906−371−99−35 Мама (Галина), 8−906−372−48−29 Отец (Сергей)», — написала Дарья Немкова.

Более подробной информации о пропавшем не указано.

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