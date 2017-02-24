В Башкирии родители ищут сына, ушедшего из дома
Вчера, 23 февраля, в группе «Подслушано Белорецк» опубликовано тревожное сообщение о поисках молодого человека по имени Павел.
Вчера, 23 февраля, в группе «Подслушано Белорецк» опубликовано тревожное сообщение о поисках молодого человека по имени Павел.
«Пропал парень!!! 16 февраля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Был одет: черная спортивная шапка, болоньевые зимние штаны, спортивные кроссовки,
Более подробной информации о пропавшем не указано.