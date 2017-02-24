В Воронежской области при лобовом столкновении 2 авто пострадали 6 человек
Авария произошла в Таловском районе.
Авария произошла в Таловском районе.
Автомобили «ВАЗ-2114» и Mercedes столкнулись на 101 км автодороги М4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск в Таловском районе в 1:20 пятницы, 24 февраля. В аварии пострадали шесть человек, сообщила
По предварительным данным ведомства, 22-летний водитель «ВАЗа» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Mercedes 45-летней женщины. В аварии пострадали оба водителя, 49-летняя пассажирка иномарки и три пассажира отечественной легковушки — 20-летний парень, девушки 18 и 20 лет. Медики госпитализировали пострадавших — все они жители Воронежской области — в Таловскую райбольницу.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.