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15:04 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде машина «скорой помощи» столкнулась с иномаркой — Соцсеть

23 февраля в Нижнем Новгороде около станции «Варя» машина «скорой помощи» проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Renault.

По словам очевидцев, «скорая» двигалась с большим превышением скорости со стороны центра Сормово с проблесковым маяком, но без спецсигнала. Об этом сообщается в соцсети.

Иномарка уже почти проехала перекресток, когда случилось столкновение. Водитель скорой помощи воспользовался спецсигналом, когда аварии уже было не избежать.

Согласно информации, иномарка ехала на зеленый сигнал светофора.

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