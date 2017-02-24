В Нижнем Новгороде машина «скорой помощи» столкнулась с иномаркой — Соцсеть
23 февраля в Нижнем Новгороде около станции «Варя» машина «скорой помощи» проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Renault.
23 февраля в Нижнем Новгороде около станции «Варя» машина «скорой помощи» проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Renault.
По словам очевидцев, «скорая» двигалась с большим превышением скорости со стороны центра Сормово с проблесковым маяком, но без спецсигнала. Об этом сообщается в соцсети.
Иномарка уже почти проехала перекресток, когда случилось столкновение. Водитель скорой помощи воспользовался спецсигналом, когда аварии уже было не избежать.
Согласно информации, иномарка ехала на зеленый сигнал светофора.