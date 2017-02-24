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10:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Донецкая фильтровальная станция остановилась из-за обстрелов

В ночь на пятницу станция была шесть раз обстреляна, зафиксированы повреждения на территории предприятия, в том числе, в помещении с хлором. Об этом сообщил гендиректор компании «Вода Донбасса».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой ряд крупных населенных пунктов Донбасса, приостановлена из-за обстрелов, персонал станции будет эвакуирован, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на гендиректора компании «Вода Донбасса» Олега Мокрого.

Станция находится в километре от города Ясиноватая и 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Она постоянно подвергается обстрелам и из-за этого прекращает работу.

«Нет больше сил это терпеть. Если мы сейчас не выведем людей, мы их потеряем. Поэтому работу станции мы останавливаем, и будем эвакуировать людей», — сказал Мокрый.

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По его словам, за минувшую ночь станция была шесть раз обстреляна, зафиксированы повреждения на территории предприятия, в том числе, в помещении с хлором. Он добавил, что персонал станции на протяжении ночи прятался в бомбоубежище. Обстрелы продолжаются и сейчас, отметил Мокрый.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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