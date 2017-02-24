Легковушка врезалась в остановку в Каменецком районе
24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Установлено, что водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.