Легковушка врезалась в остановку в Каменецком районе

Дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Высокое 23 февраля около 18.40. За рулем автомобиля «Фольксваген» находился брестчанин 1966 года рождения. По предварительной информации, мужчина выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в остановку. По счастливой случайности в этот момент там никого не было. Автомобиль получил механические повреждения.

Установлено, что водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.