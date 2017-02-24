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10:50 (мск), источник: БЕЛТА

Легковушка врезалась в остановку в Каменецком районе

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Высокое 23 февраля около 18.40. За рулем автомобиля «Фольксваген» находился брестчанин 1966 года рождения. По предварительной информации, мужчина выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в остановку. По счастливой случайности в этот момент там никого не было. Автомобиль получил механические повреждения.

Установлено, что водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.

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