Верховный суд Татарстана подтвердил арест сотрудника Татфондбанка

«Суд апелляционной инстанции постановил постановление Советского районного суда в отношении Абдульманова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — зачитал судья решение.

Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу, так как у Абдульманова двое несовершеннолетних детей. По словам прокурора, мера пресечения была избрана законно. Адвокат Всеволод Добрынин сообщил ТАСС, что защита намерена обжаловать решение.

9 февраля Советский районный суд Казани поддержал ходатайство главного следственного управления МВД об аресте Абдульманова по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление компании, до 2 апреля. На это же время 9 февраля помещен под арест руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-Финанс» Рустам Тимербаев, который также работал в Татфондбанке. 8 февраля арестован директор «ТФБ-Финанс» Тимур Вальшин до 2 апреля. 10 февраля суд арестовал заместителя председателя правления Татфондбанка Вадима Мерзлякова на этот же срок.

18 февраля Следственное управление МВД по Татарстану в рамках расследования уголовного дела по деятельности инвестиционной компании «ТФБ Финанс» объявило в розыск еще одного заместителя председателя правления Татфондбанка Сергея Мещанова.

Ранее главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан по деятельности ИК «ТФБ Финанс» по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РФ. По предварительным данным, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн рублей.

Татфондбанк 12 декабря 2016 года ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов. 15 декабря Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, ввел в банке временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей. Функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев возложены на Агентство по страхованию вкладов. Возмещение по вкладам, начавшееся с 26 декабря, было возложено на Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, банки «ФК Открытие» и «Ак Барс».