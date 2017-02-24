Полиция задержала новосибирца, напавшего на офис по выдаче микрокредитов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

20 февраля в офисе фирмы по выдаче микрокредитов, расположенном на Гусинобродском шоссе, был совершен разбой. Угрожая работнику офиса пистолетом, неизвестный потребовал отдать ему все имеющиеся деньги, после чего скрылся. Ущерб от преступления составил более 17 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).

Сотрудники дзержинского отдела полиции установили и задержали подозреваемого — 22-летнего жителя Кировского района, ранее судимого за кражу и угон. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Полицейские проверяют его причастность к совершению других преступлений на территории Новосибирска.