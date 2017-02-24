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11:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе восстановили водоснабжение после прорыва трубы в Черниковке

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе восстановили водоснабжение после прорыва водопровода на улице Вологодской, произошедшего 23 февраля.

Как установили специалисты МУП «Уфаводоканал», причиной утечки стало повреждение стальной трубы диаметром 10 см. Временное отключение воды производилось только в период с 22.00 до 01.00, отметили в мэрии. Ремонтные работы завершены, водоснабжение в пятиэтажных домах №№ 76, 76/1, 78 восстановлено.

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