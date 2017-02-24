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11:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Авдеевка осталась без воды, люди прячутся в бомбоубежищах

Как сообщил вице-премьер Геннадий Зубко, в результате обстрела Донецкой фильтровальной станции Авдеевка, находящаяся на подконтрольной Киеву территории, осталась без водоснабжения.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В результате повреждения Донецкой фильтровальной станции, попавшей под обстрел, Авдеевка осталась без воды, сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

«Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Город снова без воды. Людей спрятали в бомбоубежище», — написал Зубко в своем Twitter.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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