«Ленд Крузер» сгорел в День защитника Отечества в Иркутске

Как сообщают очевидцы, перед тем, как машина вспыхнула, раздался громкий хлопок. Потушить автомобиль своими силами пытались сначала соседи, а затем и владельцы. Через 10 минут на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции. Известно, что сгоревшая машина принадлежит семье руководителя региональной рабочей группы Общероссийского Народного Фронта «Качество повседневной жизни». Причины ЧП сейчас выясняет следствие.