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12:57 (мск), источник: Вести Иркутск

«Ленд Крузер» сгорел в День защитника Отечества в Иркутске

Джип сгорел в Иркутске в ночь на 23 февраля. ЧП произошло в половине третьего ночи на улице Байкальской в микрорайоне Солнечный. Горел «Ленд Крузер».

Как сообщают очевидцы, перед тем, как машина вспыхнула, раздался громкий хлопок. Потушить автомобиль своими силами пытались сначала соседи, а затем и владельцы. Через 10 минут на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции. Известно, что сгоревшая машина принадлежит семье руководителя региональной рабочей группы Общероссийского Народного Фронта «Качество повседневной жизни». Причины ЧП сейчас выясняет следствие.

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