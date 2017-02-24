В Омске продавец ограбила магазин, в котором работала

Инцидент произошел в торговом павильоне на улице 70 лет Октября. По заявлению директора торговой точки оттуда пропали продукты и спиртные напитки на общую сумму 62 000 рублей.

Под подозрение полицейских попала продавец магазина. Женщина устроилась на работу в ноябре прошлого года. Ранее она уже была судима. В один из выходных дней омичка решила ограбить своего работодателя. Вместе с подругой они сложили продукты и алкоголь в сумки, закрыли входную дверь и уехали. Перед этим женщина отключила камеры видеонаблюдения.

Такая хитрость злоумышленницу не спасла. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Часть похищенных продуктов и спиртных напитков возвращены владельцу магазина.