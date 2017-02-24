Омские автомобилисты сообщают о потопе на улице Багнюка.

Фотографии с места опубликовали в группе «Аварийный Омск» очевидцы. На снимке видно, что вода залила всю проезжую часть, и автомобилям приходится «плыть» по дороге.

Пользователи в комментариях отмечают, что причиной подтопления мог стать прорыв трубопровода.