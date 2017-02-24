Автобус с паломниками, следовавший из Пятигорска в Самару, опрокинулся под Волгоградом

Как сообщает портал Лента.ру, в четверг, 23 февраля, автобус с паломниками, следовавший из Пятигорска в Самару опрокинулся в Волгоградской области. Авария произошла около 19:00 мск на автотрассе Ольховка — Камышин.

— Водитель автобуса Neoplan в сложных погодных условиях (мокрая, скользкая дорога) не справился с управлением, допустил съезд на обочину, где произошло опрокидывание автобуса, — рассказал представитель регионального главка МВД.

Представитель региональной администрации сообщил информагентству, что остальные путешественники остались на ночь в гостинице и пункте временного размещения в школе Ольховки, они будут обеспечены горячим питанием. Позднее за ними вышлют другой автобус.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и оперативники, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме того, следователи выясняют, «законно ли осуществлялась перевозка группы паломников из Ставропольского края в Самару».