Кража невесты на оживленной улице Алматы попала на видео
Инцидент произошел утром 24 февраля на пересечении улиц Шаляпина и Берегового.
Инцидент произошел утром 24 февраля на пересечении улиц Шаляпина и Берегового.
На одной из центральных улиц Алматы очевидцы сняли на видео кражу девушки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам автора видео, инцидент произошел утром 24 февраля на пересечении улиц Шаляпина и Берегового. На кадрах видно, как несколько молодых людей пытаются затолкать девушку в автомобиль марки Toyota Camry. При этом ни одна из проезжавших мимо машин не остановилась. Через некоторое время парням
«Сразу, как поступил вызов на 102, был сориентирован личный состав на задержание машины. Данные автомашины были установлены, оперативным путем был установлен адрес владельца. В итоге родные девушки отказались от претензии, сама пострадавшая вернулась домой. Данный вопрос с момента похищения был решен в течение часа-полутора», — рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.