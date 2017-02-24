Кража невесты на оживленной улице Алматы попала на видео

На одной из центральных улиц Алматы очевидцы сняли на видео кражу девушки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам автора видео, инцидент произошел утром 24 февраля на пересечении улиц Шаляпина и Берегового. На кадрах видно, как несколько молодых людей пытаются затолкать девушку в автомобиль марки Toyota Camry. При этом ни одна из проезжавших мимо машин не остановилась. Через некоторое время парням все-таки удается увезти девушку в неизвестном направлении. При этом машина трогается до того, как двери были закрыты: из салона авто слышны крики пострадавшей. Отметим, что на месте похищения несколько людей продолжали стычку. Вероятнее всего, некоторые из них являются знакомыми и родными девушки. Один из родственников пострадавшей рассказал, что девушка девять лет дружила с парнем. По его словам, так как дело до свадьбы не доходило, эту девушку сосватали другие люди. Узнав об этом, парень девушки якобы выследил ее и похитил. Как сообщили в городском ДВД, сразу после случившегося к полицейским обратились родные девушки.