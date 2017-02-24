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13:39 (мск), источник: Tengrinews

Кража невесты на оживленной улице Алматы попала на видео

Инцидент произошел утром 24 февраля на пересечении улиц Шаляпина и Берегового.

Источник: Tengrinews

На одной из центральных улиц Алматы очевидцы сняли на видео кражу девушки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам автора видео, инцидент произошел утром 24 февраля на пересечении улиц Шаляпина и Берегового. На кадрах видно, как несколько молодых людей пытаются затолкать девушку в автомобиль марки Toyota Camry. При этом ни одна из проезжавших мимо машин не остановилась. Через некоторое время парням все-таки удается увезти девушку в неизвестном направлении. При этом машина трогается до того, как двери были закрыты: из салона авто слышны крики пострадавшей. Отметим, что на месте похищения несколько людей продолжали стычку. Вероятнее всего, некоторые из них являются знакомыми и родными девушки. Один из родственников пострадавшей рассказал, что девушка девять лет дружила с парнем. По его словам, так как дело до свадьбы не доходило, эту девушку сосватали другие люди. Узнав об этом, парень девушки якобы выследил ее и похитил. Как сообщили в городском ДВД, сразу после случившегося к полицейским обратились родные девушки.

«Сразу, как поступил вызов на 102, был сориентирован личный состав на задержание машины. Данные автомашины были установлены, оперативным путем был установлен адрес владельца. В итоге родные девушки отказались от претензии, сама пострадавшая вернулась домой. Данный вопрос с момента похищения был решен в течение часа-полутора», — рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

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