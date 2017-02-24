В Днепре произошла перестрелка, есть пострадавшие

Отмечено, что после употребления спиртных напитков в кафе по улице Строевой между двумя компаниями возник конфликт, который закончился перестрелкой. Трое мужчин получили непроникающие телесные повреждения в виде пулевых ранений живота и ноги. Всего в кафе прозвучали 8 выстрелов, после чего стрелки скрылись с места преступления.

Сообщается, что на данный момент проводятся следственные и розыскные действия, направленные на установление всех участников конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах при задержании преступника, который пытался ограбить банкомат, произошла перестрелка, во время которой был ранен сотрудники полиции охраны.