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12:57 (мск), источник: РБК - Украина

В Днепре произошла перестрелка, есть пострадавшие

В результате перестрелки из оружия травматического действия в кафе в Днепре 23 февраля пострадали 3 человека. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечено, что после употребления спиртных напитков в кафе по улице Строевой между двумя компаниями возник конфликт, который закончился перестрелкой. Трое мужчин получили непроникающие телесные повреждения в виде пулевых ранений живота и ноги. Всего в кафе прозвучали 8 выстрелов, после чего стрелки скрылись с места преступления.

Сообщается, что на данный момент проводятся следственные и розыскные действия, направленные на установление всех участников конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах при задержании преступника, который пытался ограбить банкомат, произошла перестрелка, во время которой был ранен сотрудники полиции охраны.

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