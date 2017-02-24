В результате взрыва в пригороде сирийского Эль-Баба погиб 41 человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Взрыв произошел на КПП, который контролировала группа сирийских повстанцев, поддерживаемых Турцией. В результате инцидента погиб 41 человек, в том числе 35 мирных жителей и шесть повстанцев.

По данным властей, взрыв устроили боевики «Исламского государства».

Как отмечается, ранее повстанческим группам удалось выбить боевиков из Эль-Баба.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.