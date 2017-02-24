В результате взрыва в пригороде сирийского Эль-Баба погиб 41 человек
В результате взрыва заминированного автомобиля в пригороде сирийского
В результате взрыва заминированного автомобиля в пригороде сирийского
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Взрыв произошел на КПП, который контролировала группа сирийских повстанцев, поддерживаемых Турцией. В результате инцидента погиб 41 человек, в том числе 35 мирных жителей и шесть повстанцев.
По данным властей, взрыв устроили боевики «Исламского государства».
Как отмечается, ранее повстанческим группам удалось выбить боевиков из
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.