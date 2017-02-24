Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Скончался российский двукратный олимпийский чемпион
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Гузеева рассталась с мужем: признание звезды
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
1275-летие Солнца нации
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10«День без иммигрантов»
13:31 (мск), источник: Газета.Ру

В результате взрыва в пригороде сирийского Эль-Баба погиб 41 человек

В результате взрыва заминированного автомобиля в пригороде сирийского Эль-Баба погиб 41 человек, в том числе мирные жители.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Взрыв произошел на КПП, который контролировала группа сирийских повстанцев, поддерживаемых Турцией. В результате инцидента погиб 41 человек, в том числе 35 мирных жителей и шесть повстанцев.

По данным властей, взрыв устроили боевики «Исламского государства».

Как отмечается, ранее повстанческим группам удалось выбить боевиков из Эль-Баба.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Активисты в США обвинили Обаму и Сороса в перевороте на Украине
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
В Минске заявили о принятых решениях по российскому газу
Утечка аммиака произошла на американском сегменте МКС
Глава МВФ не увидела необходимости списывать долги Греции
Сеул призвал внести КНДР в список террористических государств
Спорт
В пятницу состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Своих соперников узнают российские клубы «Ростов» и «Краснодар», которые могут встретиться между собой
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь