Пьяный житель Воронежской области вылетел в кювет на угнанной машине

Пьяный житель Воробьевского района угнал «ВАЗ-211140» и отправился на нем к знакомому в соседнее село, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в пятницу, 24 февраля. Мужчина, который никогда не учился на водительские права, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Съехавший с дороги автомобиль заметили сотрудники ГИБДД при патрулировании на выезде из села Воробьевка. Полицейские установили владельца машины, и тот о случившимся узнал от правоохранителей. Автомобилист пояснил, что никому не давал машину и думал, что она стоит у дома.

Полицейские возбудили уголовное дело об угоне (ст. 166 УК РФ), сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, мужчину привлекут к ответственности за управление автомобилем без водительских прав и в нетрезвом состоянии.