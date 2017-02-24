Пьяный житель Воронежской области вылетел в кювет на угнанной машине
Мужчина никогда не учился на права.
Мужчина никогда не учился на права.
Пьяный житель Воробьевского района угнал «ВАЗ-211140» и отправился на нем к знакомому в соседнее село, сообщила
Съехавший с дороги автомобиль заметили сотрудники ГИБДД при патрулировании на выезде из села Воробьевка. Полицейские установили владельца машины, и тот о случившимся узнал от правоохранителей. Автомобилист пояснил, что никому не давал машину и думал, что она стоит у дома.
Полицейские возбудили уголовное дело об угоне (ст. 166 УК РФ), сельчанину грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, мужчину привлекут к ответственности за управление автомобилем без водительских прав и в нетрезвом состоянии.