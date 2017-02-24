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13:35 (мск), источник: Интерфакс

Утечка аммиака произошла на американском сегменте МКС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Утечка аммиака обнаружена на американском сегменте Международной космической станции, сообщил «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: Reuters

«Утечка аммиака происходит из внешней системы терморегулирования. Она не угрожает экипажу», — сказал собеседник агентства.

Астронавтам не удавалось остановить просачивание вещества больше недели, однако накануне источник утечки был определен.

При помощи анализатора аммиака, доставленного на станцию, было проведено сканирование внешней поверхности станции и локализовано место утечки — блок клапанов радиаторов на секции P-1.
источник "Интерфакса"

Тем не менее, остановить просачивание аммиака пока не удается. Специалисты НАСА продолжают следить за развитием ситуации.

Комментарии
4
александр зыков
Это им за "Армагедон" , высмеивали русских в кино , а мы посмеёмся в жизни ...
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конь педальный
Надеюсь, в связи с санкциями, вход в российский сегмент американцам запрещен? А от АБамки жду немедленных объяснений, почему его любимый народ снова так жидко обхе зался.
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Народный Автомобиль
Ну зато янки сознание точно не потеряют)))
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