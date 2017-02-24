Утечка аммиака произошла на американском сегменте МКС
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Утечка аммиака обнаружена на американском сегменте Международной космической станции, сообщил «Интерфаксу» источник в
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Утечка аммиака обнаружена на американском сегменте Международной космической станции, сообщил «Интерфаксу» источник в
«Утечка аммиака происходит из внешней системы терморегулирования. Она не угрожает экипажу», — сказал собеседник агентства.
Астронавтам не удавалось остановить просачивание вещества больше недели, однако накануне источник утечки был определен.
При помощи анализатора аммиака, доставленного на станцию, было проведено сканирование внешней поверхности станции и локализовано место утечки — блок клапанов радиаторов на секции P-1.
Тем не менее, остановить просачивание аммиака пока не удается. Специалисты НАСА продолжают следить за развитием ситуации.