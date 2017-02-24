Пропавшего парня почти неделю ищут в Челябинске
20-летний южноуралец вышел из дома и пропал.
20-летний южноуралец вышел из дома и пропал.
Родственники почти неделю разыскивают 20-летнего челябинца, который ушёл из дома и пропал, сообщают активисты поискового отряда «Легион-Спас».
Молодого человека в последний раз видели на Комсомольском проспекте, 61а 17 февраля, после этого о его местонахождении родные ничего не знают. Парень ростом около 190 см с тёмными глазами и волосами был одет в
Напомним, ранее после более чем недели поисков к семье вернулся 22-летний житель Копейска.