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15:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пропавшего парня почти неделю ищут в Челябинске

20-летний южноуралец вышел из дома и пропал.

Родственники почти неделю разыскивают 20-летнего челябинца, который ушёл из дома и пропал, сообщают активисты поискового отряда «Легион-Спас».

Молодого человека в последний раз видели на Комсомольском проспекте, 61а 17 февраля, после этого о его местонахождении родные ничего не знают. Парень ростом около 190 см с тёмными глазами и волосами был одет в тёмно-синюю спортивную куртку, синие брюки и красные кроссовки. Информацию о нём можно сообщить волонтёрам или в ближайший отдел полиции.

Напомним, ранее после более чем недели поисков к семье вернулся 22-летний житель Копейска.

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