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11:20 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

МВД: Памятник на Большой Садовой был поврежден в результате ДТП

В полиции прокомментировали инцидент, связанный с разрушением памятника, посвященного Дню создания Темерницкой таможни.

Напомним, ранее со ссылкой на соцсети сообщалось о том, что повреждения нанесли неизвестные вандалы.

Однако правоохранители опровергли эти слухи. В пресс-службе ведомства пояснили, что 23 февраля на этом месте произошло ДТП. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. Трамвай сошел с рельсов и столкнулся со стеной, на которой расположен мемориал. Сотрудники полиции проводят сейчас проверку по факту ДТП.

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