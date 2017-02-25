МВД: Памятник на Большой Садовой был поврежден в результате ДТП
В полиции прокомментировали инцидент, связанный с разрушением памятника, посвященного Дню создания Темерницкой таможни.
В полиции прокомментировали инцидент, связанный с разрушением памятника, посвященного Дню создания Темерницкой таможни.
Напомним, ранее со ссылкой на соцсети сообщалось о том, что повреждения нанесли неизвестные вандалы.
Однако правоохранители опровергли эти слухи. В
По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. Трамвай сошел с рельсов и столкнулся со стеной, на которой расположен мемориал. Сотрудники полиции проводят сейчас проверку по факту ДТП.