В автоаварии с такси погибла пассажирка

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, водитель автомобиля «Тайота Камри», по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с такси «Лада-Гранта», пассажирка которого, женщина 1979 года рождения, от полученных травм погибла.

Водители автомобилей получили различные травмы и были госпитализированы. Проводится проверка.