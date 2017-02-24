В Краснодаре участника финансовой пирамиды осудили на шесть лет

Наказание 27-летнему участнику пирамиды вынес Октябрьский районный суд. Дело рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Аферист получил шесть лет колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

В суде установлено, что злоумышленник с подельниками привлекали деньги доверчивых граждан якобы для инвестирования в ценные бумаги иностранных компаний. На самом же деле выплаты производились за счет вновь привлекаемых средств. Осужденный совместно с иными членами преступного сообщества с начала 2013 года по сентябрь 2014 года путем обмана похитил денежные средства 533 вкладчиков на общую сумму более 135 миллионов рублей.