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14:46 (мск), источник: "Российская газета"

В Краснодаре участника финансовой пирамиды осудили на шесть лет

В Краснодаре вынесен приговор одному из участников финансовой пирамиды «Альмида».

Наказание 27-летнему участнику пирамиды вынес Октябрьский районный суд. Дело рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Аферист получил шесть лет колонии общего режима за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

В суде установлено, что злоумышленник с подельниками привлекали деньги доверчивых граждан якобы для инвестирования в ценные бумаги иностранных компаний. На самом же деле выплаты производились за счет вновь привлекаемых средств. Осужденный совместно с иными членами преступного сообщества с начала 2013 года по сентябрь 2014 года путем обмана похитил денежные средства 533 вкладчиков на общую сумму более 135 миллионов рублей.

— В настоящее время в отношении остальных участников преступной группы ведется предварительное расследование, — сообщил «РГ» руководитель пресс-службы, старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со средствами массовой информации Антон Лопатин. — Государственный обвинитель прокуратуры края ориентировал суд на назначение подсудимому наказания в виде реального лишения свободы.

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