Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину в Нижнем Новгороде

Было установлено, что рано утром 5 февраля неизвестный, находясь в одном из кафе, расположенных на пр. Кирова в Автозаводском районе под угрозой применения ножа похитил имущество у сотрудницы кафе, после чего скрылся. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 8 тысяч рублей.

Спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 управления МВД России по городу установили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее не судимый житель Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).