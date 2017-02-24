Депутат взял в долг у жительницы Темиртау почти 4 миллиона тенге
Теперь она не может вернуть свои деньги. Дело рассматривается в суде.
Теперь она не может вернуть свои деньги. Дело рассматривается в суде.
Гражданское дело по исковому заявлению Асем Нуркеновой к депутату Темиртауского городского маслихата Кайрату Ныгметову о взыскании денежной суммы, которую она ему одолжила, уже рассматривается в суде. Однако женщина подозревает, что дело может затянуться и она не получит свои деньги в срок. При этом сумма долга, по словам истца, составляет три миллиона 820 тысяч тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Жительница Темиртау Асем Нуркенова обвиняет депутата в невозврате денег, которые он у нее брал взаймы около года назад. Познакомили ее и Ныгметова общие знакомые, которые и поручились за него. По словам женщины, народный избранник Кайрат Ныгметов брал взаймы у нее деньги дважды. Первую сумму в размере трех миллионов тенге она одолжила ему еще в 2014 году, и он обязался вернуть деньги до 1 июля 2016 года. Второй долг, по словам Нуркеновой, в размере 820 тысяч тенге он должен был вернуть до конца января текущего года. Однако возврата в указанный срок она так и не дождалась. Телефонные разговоры и требования вернуть деньги, по словам женщины, результата не дали. Депутат якобы лишь обещает, но на деле отдавать деньги не спешит. Отчаявшись получить долг мирным путем, Нуркенова обратилась в Темиртауский городской суд.
«С июля 2016 года я слышу от этого человека лишь обещания. Однажды он мне сказал, что отдаст в счет погашения долга квартиру своей сестры. Позже, когда мы должны были встретиться, он заговорил
Сам депутат корреспонденту Tengrinews.kz пояснил, что долг непременно отдаст. Дело дошло до суда
«Я хочу отдать ей деньги до 13 марта. Я признаю, что я занял, и не избегаю этого. Так получилось, у меня возникли финансовые трудности, поэтому я не мог ей выплатить долг вовремя. Я брал эти деньги для личных целей, не связанных с моей депутатской деятельностью. Я никого не обманываю, я не отказываюсь. Если бы сейчас было
При этом депутат подчеркнул, что уже выплатил ей около 700 тысяч тенге. Также, по словам Ныгметова, следующее заседание суда состоится 13 марта, и он постарается с истцом расплатиться полностью. Однако Асем Нуркенова данный факт полностью отрицает. По словам женщины, Ныгметов ей никаких денег не передавал и не переводил. Теперь все ее надежды получить деньги назад возложены на суд.