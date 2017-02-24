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14:29 (мск), источник: Sputnik.md

Контрабандисты активизировались на молдавской границе

В течение двух суток таможенники выявили сразу семь попыток контрабанды табачных изделий.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Сотрудники Таможенной службы Молдовы за 48 часов предотвратили семь попыток незаконного вывоза из республики табачной продукции. Как пояснили в ведомстве, четыре случая удалось выявить при помощи служебных собак.

Два эпизода произошли на пункте пропуска Скулень. В общей сложности в двух автомобилях жители Унген прятали 337 пачек сигарет.

Через несколько часов после этих случаев подобный эпизод зарегистрировали на таможенном пункте Леушень. В ходе проверки пассажирского микроавтобуса, следовавшего в Италию, и перевозившего в том числе и посылки, найдены 1239 пачек сигарет.

Еще 300 пачек леушенские таможенники нашли в пятницу утром в запасном колесе машины Volkswagen Transporter, которая проходила необходимый контроль на границе.

Столько же табачных изделий обнаружили на пункте пропуска в Кагуле. Также контрабанду нашли в Аэропорту Кишинева. Речь идет о двух пассажирах рейса Кишинев-Варшава-Лондон. Они пытались вывезти из страны 700 пачек сигарет.

Найденную табачную продукцию изъяли, а нарушителям предстоит штрафы на общую сумму в 21 тысячу леев.

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