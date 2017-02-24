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14:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На полигоне в Житомирской области от взрыва гранаты погиб военный

ЧП произошло в пятницу во время проведения подготовки тактического поля для проведения стрельб. В результате разрыва гранаты РПГ-22 военнослужащий получил телесные повреждения, от которых скончался.

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В результате взрыва гранаты в Житомирской области погиб военнослужащий, сообщает Житомир.info со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту гибели на полигоне военнослужащего воинской части в области («халатное отношение военных должностных лиц к военной службе в условиях особого периода»).

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«Установлено, что 24 февраля 2017 года на территории полигона во время проведения подготовки тактического поля для проведения стрельб, сержант, занимавший должность радиотелефониста воинской части, в результате разрыва гранаты РПГ-22 получил телесные повреждения, от которых скончался», — сообщили изданию в пресс-службе.

На место происшествия выехала группа прокурорско-следственных работников военной прокуратуры вместе с экспертами для проведения первоочередных следственных действий — осмотра места происшествия, допроса свидетелей, изъятия всех необходимых документов для проведения следствия, добавили в ведомстве.

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