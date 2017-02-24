На полигоне в Житомирской области от взрыва гранаты погиб военный

Военная прокуратура Житомирского гарнизона Центрального региона внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту гибели на полигоне военнослужащего воинской части в области («халатное отношение военных должностных лиц к военной службе в условиях особого периода»).

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В результате взрыва гранаты в Житомирской области погиб военнослужащий, сообщает Житомир.info со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Во время учений на полигоне в Житомирской области погиб военный

«Установлено, что 24 февраля 2017 года на территории полигона во время проведения подготовки тактического поля для проведения стрельб, сержант, занимавший должность радиотелефониста воинской части, в результате разрыва гранаты РПГ-22 получил телесные повреждения, от которых скончался», — сообщили изданию в пресс-службе.