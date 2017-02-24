Исполнителям заказного убийства молодой пары грозит смертная казнь

По версии следствия, причиной трагедии стала ревность: 27-летняя воспитательница детсада Алина Шульганова хотела вернуть бывшего парня. Она попросила соседа по дому Александра Жильникова (ранее судимого) и его приятеля Вячеслава Сухарко «отправить» соперницу в больницу на пару недель — избить, передает TUT.BY.

Но исполнители перестарались и убили обоих. На их теле эксперты насчитали десятки ножевых ранений. Погибшей было 24 года, парню — 32.

Суд рассматривает сразу два уголовных дела. Во время расследования выяснилось: за несколько дней до этого мужчины убили 59-летнего мужчину в Толочине. Причиной стали деньги — около 10 тысяч долларов в доме погибшего.

В суде Сухарко полностью признал свою вину. Жильников и Шульганова лишь частично:

«Возможно, если бы я сообщила [в милицию], я бы здесь не сидела как обвиняемая», — только сказала она.