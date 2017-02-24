Здание и жилой дом обгорели в результате двух ночных пожаров в Нижегородской области 24 февраля

Согласно информации, в 01:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании здания в Дзержинске. В результате обгорела внутренняя отделка на площади 30 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства МЧС: 17 человек и пять единиц техники. Кроме того, в 02:10 стало известно о пожаре в жилом доме в Выксе. Там обгорели коридор и имущество на площади 20 кв. м. Пожар тушили девять человек и две единицы техники.