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15:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Здание и жилой дом обгорели в результате двух ночных пожаров в Нижегородской области 24 февраля

Здание и жилой дом обгорели в результате двух ночных пожаров в Нижегородской области 24 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в 01:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании здания в Дзержинске. В результате обгорела внутренняя отделка на площади 30 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства МЧС: 17 человек и пять единиц техники. Кроме того, в 02:10 стало известно о пожаре в жилом доме в Выксе. Там обгорели коридор и имущество на площади 20 кв. м. Пожар тушили девять человек и две единицы техники.

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