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14:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе эвакуировали 27 человек при пожаре

Вчера, 23 февраля, в 23.37 на пульт диспетчера Службы спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Степана Злобина в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по РБ.

По данным спасателей, пожар начался на цокольном этаже шестиэтажного жилого дома. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных. Из опасной зоны спасатели вывели 27 человек, пока пожарные работали в месте возгорания.

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