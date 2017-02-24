В Уфе эвакуировали 27 человек при пожаре
Вчера, 23 февраля, в 23.37 на пульт диспетчера Службы спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Степана Злобина в Уфе. Об этом сообщили в
Вчера, 23 февраля, в 23.37 на пульт диспетчера Службы спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Степана Злобина в Уфе. Об этом сообщили в
По данным спасателей, пожар начался на цокольном этаже шестиэтажного жилого дома. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных. Из опасной зоны спасатели вывели 27 человек, пока пожарные работали в месте возгорания.