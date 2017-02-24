Автобус с пассажирами перевернулся в Мядельском районе

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Два человека пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса Миноблавтотранса в Мядельском районе, сообщил портал Abw.

Легковушка врезалась в остановку в Каменецком районе

Авария произошла около 07:00 на 45-м километре дороги Р58 Минск — Мядель, транспортное средство выполняло перевозку пассажиров по маршруту Вилейка — Минск.

По информации очевидцев, автобус на скользкой дороге занесло, он съехал на обочину и перевернулся.

Сообщается, что в аварии пострадали два человека — мужчину с места ДТП забрала машина скорой медицинской помощи, позже к медикам также обратилась женщина.