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14:44 (мск), источник: Sputnik.by

Автобус с пассажирами перевернулся в Мядельском районе

По информации очевидцев, автобус на скользкой дороге занесло, он съехал на обочину и перевернулся.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Два человека пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса Миноблавтотранса в Мядельском районе, сообщил портал Abw.

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Авария произошла около 07:00 на 45-м километре дороги Р58 Минск — Мядель, транспортное средство выполняло перевозку пассажиров по маршруту Вилейка — Минск.

По информации очевидцев, автобус на скользкой дороге занесло, он съехал на обочину и перевернулся.

Сообщается, что в аварии пострадали два человека — мужчину с места ДТП забрала машина скорой медицинской помощи, позже к медикам также обратилась женщина.

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