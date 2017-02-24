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15:01 (мск), источник: Volga News

Полицейские Ставропольского района устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек

В пятницу, 24 февраля, в Ставропольском районе, в результате столкновения Lada Granta и ВАЗ-2112 пострадали шесть человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 31-летний водитель Lada Granta двигался со стороны с. Ташелка в направлении Новой Бинарадки. По предварительной версии полицейских, не справившись с рулевым управлением, автомобилист сначала допустил выезд на обочину, а затем — на полосу, предназначенную для встречного движения. Следствием этого стало столкновение с автомашиной ВАЗ-2112 под управлением 67-летнего мужчины.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств, три пассажира Lada Granta 1987, 1993 и 1994 годов рождения, а также 59-летний пассажир «двенадцатой» получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все подробности случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

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