В Зеленодольском районе в ДТП пострадали три человека
(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе в аварии пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе в аварии пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в
Происшествие случилось в 7 часов утра 23 февраля в поселке Осиново на улице Осиновской. Сообщение о ДТП поступило на единый номер вызова экстренных служба 112.
В результате столкновения двух «Лад» 10-й и 12-й модели пострадали три человека. Медики доставили пострадавших в больницу № 12 Казани.
Прибывшие пожарные отдельного поста из Новой Туры отключили аккумуляторы у машин для предотвращения возгорания.