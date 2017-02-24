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17:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Зеленодольском районе в ДТП пострадали три человека

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе в аварии пострадали три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось в 7 часов утра 23 февраля в поселке Осиново на улице Осиновской. Сообщение о ДТП поступило на единый номер вызова экстренных служба 112.

В результате столкновения двух «Лад» 10-й и 12-й модели пострадали три человека. Медики доставили пострадавших в больницу № 12 Казани.

Прибывшие пожарные отдельного поста из Новой Туры отключили аккумуляторы у машин для предотвращения возгорания.

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