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17:27 (мск), источник: 36on.ru

На видео попал Jeep без номеров, устроивший страшную аварию в центре Воронежа

Воронежцы сняли на видео ДТП, в котором чудом никто не пострадал. Авария произошла на проспекте Революции в День защитника Отечества. Ее устроил автомобилист на Jeep Cherokee без номеров.

По словам автора видео, авария произошла на перекрестке у Петровского сквера около 16:00 в четверг, 23 февраля. На кадрах записи видно, как владелец видеорегистратора едет по проспекту Революции в сторону улицы Ленина на разрешающий сигнал светофора. В то же время внедорожник, двигающийся во встречном направлении, начинает поворот с крайнего правого ряда налево на красный свет и через несколько секунд попадает в ДТП. Все это происходит на глазах у сотрудников ДПС.

В результате случившегося ВАЗ-2114 превратился буквально в груду железа. Jeep Cherokee остался практически целым. Чудом ни водитель, ни пассажир отечественной легковушки серьезно не пострадали. Молодые люди отделались ушибами.

Позже водитель внедорожника объяснил правоохранителям, почему по улицам города ездит на машине без номеров. Он сообщил, что купил новую машину в салоне всего три дня назад, а номера так и не успел поставить. По предварительной информации, он уже признал свою вину в совершении ДТП.

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