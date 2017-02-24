В Киеве прострелили ногу помощнику нардепа

Инцидент произошел накануне на улице Герцена.

По информации УНН, помощник народного депутата стоял возле своего автомобиля, когда неизвестный прохожий выстрелил ему в ногу из огнестрельного оружия.

Пострадавший с огнестрельным ранением госпитализирован.