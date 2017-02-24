В Киеве прострелили ногу помощнику нардепа
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестный мужчина ранил в ногу из огнестрельного оружия помощника народного депутата Юрия Левченко.
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестный мужчина ранил в ногу из огнестрельного оружия помощника народного депутата Юрия Левченко.
Инцидент произошел накануне на улице Герцена.
По информации УНН, помощник народного депутата стоял возле своего автомобиля, когда неизвестный прохожий выстрелил ему в ногу из огнестрельного оружия.
Пострадавший с огнестрельным ранением госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января в Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Инцидент произошел на улице