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15:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии мужчина ранил ножом сожительницу и пытался убить себя

Жуткое зрелище предстало перед глазами жильцов многоквартирного дома в городе Янауле в праздничный лень 23 февраля. Подробности сообщили в следкоме республики.

Утром разгорелась ссора между гражданскими супругами, выяснявшими отношения после совместной пьянки. 51-летний мужчина схватил ножом и несколько раз ударил им свою 49-летнюю подругу жизни. Раненая женщина смогла выбраться в коридор и попросить о помощи соседей.

Каков же был ужас соседей, когда, войдя в квартиру скандалистов, они стали свидетелями того, как грозный муж вонзил себе нож в живот.

Оба сожителя в больнице. Сотрудники следкома выясняют обстоятельства происшедшего.

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