В Башкирии мужчина ранил ножом сожительницу и пытался убить себя

Утром разгорелась ссора между гражданскими супругами, выяснявшими отношения после совместной пьянки. 51-летний мужчина схватил ножом и несколько раз ударил им свою 49-летнюю подругу жизни. Раненая женщина смогла выбраться в коридор и попросить о помощи соседей.

Каков же был ужас соседей, когда, войдя в квартиру скандалистов, они стали свидетелями того, как грозный муж вонзил себе нож в живот.

Оба сожителя в больнице. Сотрудники следкома выясняют обстоятельства происшедшего.