Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Янукович заявил о «неудобствах» жизни в России
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Избегающая людей женщина с рождения пахнет рыбой
Девушку уволили с работы за чрезмерную красоту
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Гузеева рассталась с мужем: признание звезды
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1275-летие Солнца нации
16Скончался Виталий Чуркин
15:45 (мск), источник: Kazinform

Группу грабителей задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сотрудники столичной полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Антиграбеж» задержали преступную группу, которая занималась грабежами на территории столицы. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Источник: Kazinform

Задержаны трое подозреваемых в возрасте 22-х, 26-и лет — жители Кызылординской и Акмолинской областей. Злоумышленники выслеживали жертву в торговых домах, магазинах в тот момент, когда они оплачивали покупки, а также их внимание привлекали дорогие телефоны. Один из подозреваемых, заметив у несовершеннолетнего в магазине дорогой телефон, преследуя его до дома, забрал мобильный телефон стоимостью около 200 тысяч тенге.

Кроме того, с заявлением в полицию обратился 20-летний житель города о том, что около 23.00 на пересечении улиц Республики-Иманова трое неизвестных, применив физическую силу, открыто похитили сотовый телефон марки «Айфон». Также у 42-летней жительницы Астаны злоумышленники открыто похитили сумку с деньгами. Увидев деньги в кошельке, когда женщина расплачивалась в магазине, выследили ее до подъезда, затем в подъезде отобрали сумку. Таким образом любители легких денег «зарабатывали» себе на развлечения и дорогую одежду.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 ч.2 «Грабеж» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанные водворены в ИВС ДВД г. Астаны. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белоруссия приняла решение по газовому спору с Россией
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
Минобороны ответило на критику по поводу макета Рейхстага
На МКС произошла утечка аммиака
Глава МВФ не увидела необходимости списывать долги Греции
Определились соперники российских клубов в 1/8 Лиги Европы
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь