Группу грабителей задержали в Астане

Задержаны трое подозреваемых в возрасте 22-х, 26-и лет — жители Кызылординской и Акмолинской областей. Злоумышленники выслеживали жертву в торговых домах, магазинах в тот момент, когда они оплачивали покупки, а также их внимание привлекали дорогие телефоны. Один из подозреваемых, заметив у несовершеннолетнего в магазине дорогой телефон, преследуя его до дома, забрал мобильный телефон стоимостью около 200 тысяч тенге.

Кроме того, с заявлением в полицию обратился 20-летний житель города о том, что около 23.00 на пересечении улиц Республики-Иманова трое неизвестных, применив физическую силу, открыто похитили сотовый телефон марки «Айфон». Также у 42-летней жительницы Астаны злоумышленники открыто похитили сумку с деньгами. Увидев деньги в кошельке, когда женщина расплачивалась в магазине, выследили ее до подъезда, затем в подъезде отобрали сумку. Таким образом любители легких денег «зарабатывали» себе на развлечения и дорогую одежду.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 ч.2 «Грабеж» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Задержанные водворены в ИВС ДВД г. Астаны. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.