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20:44 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму альпинистка сорвалась с 20-метровой высоты

В Крыму спасатели МЧС оказали помощь упавшей с 20-метровой высоты альпинистке из Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК.

ЧП произошло в районе Фороса: при подъеме с напарником на скалу «Мшатка-Къая» скалолазка сорвалась с 20-метровой высоты и получила травму головы. С помощью альпинистского снаряжения и вакуумного матраца спасатели сняли девушку со скального массива и отнесли к трассе Ялта — Севастополь.

С травмами различной степени тяжести девушка передана сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Ливадийскую больницу.

За минувшую неделю это уже второй случай падения туриста в горах. 19 февраля на Долгоруковской яйле мужчина оступился и провалился в вертикальную пещеру. При падении с высоты 15 метров он получил многочисленные травмы, и был эвакуирован спасателями.

— Крымские горы привлекают множество туристов и любителей экстремальных видов спорта — альпинизма и скалолазания, — говорит начальник Главного управления МЧС России по Республики Крым Сергей Шахов. — Однако при выходе на любой скальный маршрут необходимо адекватно оценивать сложность рельефа, характер и протяженность маршрута, а также выработать специальную технику при преодолении опасных горных участков.

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