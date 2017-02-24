Полиция Симферополя «вычислила» «домушников»
Полиция Симферополя получила заявление от 59-летнего местного жителя о том, что из его дома неизвестные похитили деньги и ювелирные изделия.
Полиция Симферополя получила заявление от 59-летнего местного жителя о том, что из его дома неизвестные похитили деньги и ювелирные изделия.
Общая сумма ущерба составила более 250 тыс.рублей.
В ходе проведения
Следственным отделом УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), — сообщили в МВД по РК. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.