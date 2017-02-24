Полиция Симферополя «вычислила» «домушников»

Общая сумма ущерба составила более 250 тыс.рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 38 и 41-летний мужчины, ранее судимые за имущественные преступления. Как рассказал один из злоумышленников, он с напарником путем отжатия металлопластикового окна проник в дом, откуда и совершили кражу. В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемых полицейскими были изъяты похищенные ювелирные изделия и денежные средства.

Следственным отделом УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), — сообщили в МВД по РК. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.