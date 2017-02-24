Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Сотрудница Думы хвастается в Сети роскошной жизнью
Стало известно, как отреагировал Трамп на смерть Чуркина
В Украине назвали условия по Крыму Москве
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Гузеева рассталась с мужем: признание звезды
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Самая большая глупость со времен Сталина»: СМИ о шаге Путина
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10«День без иммигрантов»
17:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже глыбы льда рухнули на Nissan Almera

У машины разбито заднее стекло и помята крыша.

Глыбы льда, упавшие с крыши, повредили очередной автомобиль в Воронеже в пятницу, 24 февраля. На этот раз наледь рухнула на Nissan Almera, сообщили в группе «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети.

Лед помял иномарке крышу и разбил заднее стекло. Как говорится в посте, владелец Nissan — Владимир Волков — уже готовит документы для подачи искового заявления в суд. Где произошло ЧП, автор поста не учтонил.

В январе в Воронеже началась череда падений снега и наледи с крыш: на улице Шишкова ледяная глыба проломила крышу «ВАЗа», на улице Олеко Дундича под тяжестью снега обвалилась часть балкона жилого дома. Глыба льда, упавшая с крыши на Кольцовской, травмировала 22-летнюю девушку. С 20 по 22 февраля от падений глыб льда пострадали минимум семь человек: 20 февраля лед проломил козырек аптеки и засыпал женщину на улице Кольцовская. В этот же день наледь рухнула на женщину с коляской на улице Ржевская: пенсионерку госпитализировали, ребенок не пострадал. Аналогичный случай произошел 21 февраля — после падения глыбы льда на улице Плехановская врачи госпитализировали пенсионерку. Пожилая женщина шла с дочерью, которая везла в коляске ребенка. Малыш не пострадал, девушка отделалась ссадиной. Глыба упала с крыши на остановке «Проспект Труда» и отскочила от земли, задев 56-летнюю женщину, а также ее 26-летнюю дочь, которая шла с коляской. Находившийся в коляске ребенок не пострадал. Старшая из женщин получила травму головы. Глыба льда упала на пенсионерку возле дома № 37 на улице Фридриха Энгельса и 22 января — женщина потеряла сознание, а также на 24-летнего парня на остановке «Луч» на улице 9 Января, на место выехали медики. Наконец, наледь упала на 39-летнего мужчину у дома № 61 на улице 20 лет Октября. Мужчина был в сознании, он сам вызвал спасателей.

Сколько автомобилей повредилось из-за упавших глыб льда, посчитать невозможно. Только за 23 февраля стало известно о двух случаях падения наледи на машины: на Mazda во дворе дома № 13 на улице Плехановская и на Volkswagen у дома № 41 на улице Кольцовская.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тест РИА «Воронеж». Какие фантастические транспортные проекты придумали для города
Белоруссия приняла решение по газовому спору с Россией
Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН стал Петр Ильичев
Минобороны ответило на критику по поводу копии Рейхстага
На МКС произошла утечка аммиака
Глава МВФ не увидела необходимости списывать долги Греции
Определились соперники российских клубов в 1/8 Лиги Европы
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь