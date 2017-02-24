В Воронеже глыбы льда рухнули на Nissan Almera

Глыбы льда, упавшие с крыши, повредили очередной автомобиль в Воронеже в пятницу, 24 февраля. На этот раз наледь рухнула на Nissan Almera, сообщили в группе «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети.

Лед помял иномарке крышу и разбил заднее стекло. Как говорится в посте, владелец Nissan — Владимир Волков — уже готовит документы для подачи искового заявления в суд. Где произошло ЧП, автор поста не учтонил.

В январе в Воронеже началась череда падений снега и наледи с крыш: на улице Шишкова ледяная глыба проломила крышу «ВАЗа», на улице Олеко Дундича под тяжестью снега обвалилась часть балкона жилого дома. Глыба льда, упавшая с крыши на Кольцовской, травмировала 22-летнюю девушку. С 20 по 22 февраля от падений глыб льда пострадали минимум семь человек: 20 февраля лед проломил козырек аптеки и засыпал женщину на улице Кольцовская. В этот же день наледь рухнула на женщину с коляской на улице Ржевская: пенсионерку госпитализировали, ребенок не пострадал. Аналогичный случай произошел 21 февраля — после падения глыбы льда на улице Плехановская врачи госпитализировали пенсионерку. Пожилая женщина шла с дочерью, которая везла в коляске ребенка. Малыш не пострадал, девушка отделалась ссадиной. Глыба упала с крыши на остановке «Проспект Труда» и отскочила от земли, задев 56-летнюю женщину, а также ее 26-летнюю дочь, которая шла с коляской. Находившийся в коляске ребенок не пострадал. Старшая из женщин получила травму головы. Глыба льда упала на пенсионерку возле дома № 37 на улице Фридриха Энгельса и 22 января — женщина потеряла сознание, а также на 24-летнего парня на остановке «Луч» на улице 9 Января, на место выехали медики. Наконец, наледь упала на 39-летнего мужчину у дома № 61 на улице 20 лет Октября. Мужчина был в сознании, он сам вызвал спасателей.